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Мэрия Новосибирска объявит новый конкурс на «умные» остановки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новый конкурс на заключение концессионного соглашения по созданию в Новосибирске сети «умных» остановок будет объявлен в январе 2022 года, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

В конце ноября прошлого года Федеральная антимонопольная служба России приостановила конкурс на выбор концессионера для монтажа остановок из-за жалобы филиала ПАО «Ростелеком». Причиной жалобы стали условия страхования объектов, стоимость каждого из которых составляла около 2 миллиона рублей.

Весной 2021 года был объявлен повторный конкурс на поиск подрядчика, однако он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, после чего в мэрии сообщили о пересмотре концепции проекта.

«Разрабатываются условия концессии с тем, чтобы учесть все те нюансы, которые не позволили принять это решение ранее, но здесь в значительной степени сказывается история с пандемией. Здесь и определенное социальное напряжение, и острота проблемы», — сказал мэр.

Он добавил, что городскими властями рассматривается два варианта финансирования проекта. Один из способов подразумевает привлечение средств частных инвесторов.

«Здесь мы предполагаем проведение тоже конкурсных процедур, но это не больше трех объектов с тем, чтобы некрупные операторы имели возможность поучаствовать в этом при соблюдении условий внешнего вида, условий содержания остановок и прилегающей территории», — пояснил Локоть, уточнив, что в 2022 году планируется реализовать оба направления.

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