Набиуллина рассказала о росте цен по итогам года

Инфляция в России по итогам 2021 года будет в два раза выше, чем планировалось, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%, это много, это больше, чем наша цель 4%. И понятно, что 8% Росстат считает по широкому кругу товаров, и те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше — например, продукты питания», — сказала глава ЦБ в эфире телеканала «Россия 1».

Набиуллина выделила продукты питания, указав, что они подорожали на 10,8%. При этом особенно заметно подорожание овощей и фруктов, в этом сегменте рост цен составил 19,4%.

По словам главы ЦБ, в течение года дорожали автомобили и стройматериалы, но с сентября цены на эти категории товаров не просто замедлились, а начали снижаться. Ниже общего темпа роста цен росли цены на услуги.