Режим «черного неба» продлили в Красноярске и Минусинске до 29 декабря, специалисты проверяют качество воздуха, сообщает правительство региона.

По данным Среднесибирского УГМС, в Минусинске режим НМУ действует с 24 декабря до 16.00 30 декабря 2021 года, в Красноярске – с 25 декабря до 19.00 29 декабря 2021 года.

Специалисты ведомства выезжают по сообщениям жителей городов, а также проверяют работу предприятий, обязанных снижать нагрузку на атмосферный воздух при действии режима НМУ. В Красноярске в такой реестр включено 161 предприятие, в Минусинске – 21. Эти организации подлежат как федеральному, так и региональному экологическому надзору. На их работу чаще всего жалуются жители.

«Особое внимание мы уделяем предприятиям, которые не имеют планов по снижению нагрузки на окружающую среду и были замечены в непредставлении отчетности в ранее действующие режимы НМУ. В отношении таких организаций совместно с органами прокуратуры мы проводим проверки», — сказал замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.

В Красноярске передвижная эколаборатория выезжала 21 раз. Превышения концентраций загрязняющих веществ зафиксированы по оксиду углерода до 1,8 ПДК. Автоматизированные посты наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Красноярске зафиксировали превышения по мелкодисперсной пыли (до 2,1 ПДК), оксиду углерода (до 1,4 ПДК), оксиду азота (до 1,4 ПДК), аммиаку (до 1,5 ПДК) и сероводороду (до 3,8 ПДК).

В Минусинске автоматизированный пост наблюдения зафиксировал превышение концентраций по пыли до 1,6 ПДК.

Ознакомится с текущей экологической ситуацией можно на сайте краевого центра мониторинга качества окружающей среды или в мобильном приложении Krasecology. Данные с постов наблюдения обновляются каждые 20 минут.