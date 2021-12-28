Депутат Рады обвинил Зеленского в страхе перед Кадыровым

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не ответил на слова главы Чечни Рамзана Кадырова из-за страха перед ним.

Глава Чечни накануне предположил присоединить Украину к России, если Зеленский не прекратит политику, направленную против Москвы.

«Украина молчит. У нас же теперь Зеленский запретил всем (комментировать внешнеполитическую ситуацию). По международной политике говорит он, премьер-министр и министр иностранных дел. У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову», — цитирует РИА Новости Гончаренко.

«Может это у Зеленского там по-прежнему еще есть тот страх, он же там когда-то еще и извинялся (перед Кадыровым)», — заявил Гончаренко.

В 2018 году Зеленский дал интервью Дмитрию Гордону и рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого на тот момент будущему президенту пришлось извиняться. Как уточнил Зеленский, в одном из юмористических шоу продемонстрировали кадры с плачущим главой Чечни.

Как сообщали СМИ, осенью 2014-го Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым. Зеленскому устроили встречу с замглавы МВД Чечни. Допускалась также и его встреча с самим Кадыровым, но будущий украинский лидер отказался ехать в Чечню.