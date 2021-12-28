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Минобороны России заявило о подготовке НАТО к большой войне

Источник:
ТАСС
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Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States / CC BY 2.0

Североатлантический альянс готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», — цитирует ТАСС Фомина. По его словам, в документах НАТО последних лет Россия прямо, «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз».

«В последнее время альянс перешел к практике прямых провокаций, сопряженных с высоким риском перерастания в вооруженное противостояние», — сказал Фомин. В качестве примера он привел попытку британского эсминца УРО Defender 23 июня 2021 года проникнуть в территориальные воды России.

Североатлантический альянс планирует военное сдерживание России, в то время как раньше больше уделял внимание совместным проектам, интересным для НАТО, заявил Фомин.

Он отметил, что ухудшение отношений между Россией и НАТО началось давно. «После окончания холодной войны Российской Федерацией неоднократно предпринимались попытки найти новые формы взаимодействия с НАТО, создать устойчивую, равноправную для всех систему европейской безопасности. Было бы неправильным полагать, что ухудшение отношений Россия — НАТО началось с 2014 года», — уточнил Фомин.

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Политика #Мир #Военная политика
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