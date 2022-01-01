Первый канал выбрал свой лучший сериал 2021 года

«Ургюм-река» стала главным сериалом года Первого канала, такой выбор был сделан после изучения популярности проекта, сообщила пресс-служба телеканала,

После премьеры «Угрюм-реки» на Первом одноименный роман Вячеслава Шишкова обрел вторую жизнь и по итогам 2021 был назван Google «Книгой года». Кроме этого «Угрюм-река» стала победителем итогового голосования пользователей социальной сети «Одноклассники» в номинации «Сериалы», набрав 36% голосов и почти вдвое перекрыв результат второго места.

Действие сериала разворачиваются в конце XIX–начале XX века в Сибири. В центре сюжета «Угрюм-реки» история семьи Громовых. Отец и сын, Петр и Прохор Громовы, влюбляются в роковую красавицу Анфису Козыреву.

Чтобы избавиться от соперника, отец отправляет Прохора в опасный путь: поручает пройти непроходимую доселе Угрюм-реку. Прохор выполняет поручение, но возвращается в родное село совсем другим человеком: теперь он намерен покорить всю Сибирь. Постепенно жажда золота и одержимость собственным величием приводят Прохора к краху.

В сериале снялись Александр Горбатов, Юлия Пересильд, Александр Балуев, Наталья Суркова, Юрий Миронцев, Роман Мадянов, Софья Эрнст, Леонид Окунев, Виктор Раков, Дарья Мороз, Юрий Чурсин, Александр Яценко и другие.