НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Первый канал выбрал свой лучший сериал 2021 года

Источник:
Sibnet.ru
220 0
Фото: © кадр из сериала «Угрюм-река»

«Ургюм-река» стала главным сериалом года Первого канала, такой выбор был сделан после изучения популярности проекта, сообщила пресс-служба телеканала,

После премьеры «Угрюм-реки» на Первом одноименный роман Вячеслава Шишкова обрел вторую жизнь и по итогам 2021 был назван Google «Книгой года». Кроме этого «Угрюм-река» стала победителем итогового голосования пользователей социальной сети «Одноклассники» в номинации «Сериалы», набрав 36% голосов и почти вдвое перекрыв результат второго места.

Действие сериала разворачиваются в конце XIX–начале XX века в Сибири. В центре сюжета «Угрюм-реки» история семьи Громовых. Отец и сын, Петр и Прохор Громовы, влюбляются в роковую красавицу Анфису Козыреву.

Чтобы избавиться от соперника, отец отправляет Прохора в опасный путь: поручает пройти непроходимую доселе Угрюм-реку. Прохор выполняет поручение, но возвращается в родное село совсем другим человеком: теперь он намерен покорить всю Сибирь. Постепенно жажда золота и одержимость собственным величием приводят Прохора к краху.

В сериале снялись Александр Горбатов, Юлия Пересильд, Александр Балуев, Наталья Суркова, Юрий Миронцев, Роман Мадянов, Софья Эрнст, Леонид Окунев, Виктор Раков, Дарья Мороз, Юрий Чурсин, Александр Яценко и другие.

Еще по теме
Новогодний выпуск шоу «Лучше всех!» покажут на Первом
Миронов раскритиковал новогодние телешоу
Что посмотреть в новогоднюю ночь по телевизору
Определился победитель 10-го сезона шоу «Голос»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Экс-глава Тувы Кара-оол окунулся в прорубь в Новый год
Новосибирский левша показал изготовление елочки на рисовом зернышке
Subaru влетел в опору моста в Новосибирске, двое погибли
Год снежного барса начался в Горном Алтае
Самое популярное
Озвучено предсказание Ванги про 22 февраля 2022 года
Минобороны России заявило о подготовке НАТО к большой войне
Россиянин сорвал гигантский лотерейный джекпот
«Калашников» передал армии новейшие автоматы АК-12
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
42
Минобороны России заявило о подготовке НАТО к большой войне
20
Путин пообещал самые разные варианты ответов на расширение НАТО
18
Украине предрекли «десятиминутный разгром» в войне с Россией
17
Дело оскорбившей полицейских чемпионки по плаванию дошло до суда
17
Боррель посчитал неприемлемыми требования России
Sibnet.Ru