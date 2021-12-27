Завершились съемки сериала «The Телки» для Wink

Сериал «The Телки», снятый по одноименному роману Сергея Минаева, завершили снимать, премьера проекта состоится в видеосервисе Wink в 2022 году.

Действие сериала развернется в эпоху мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации. Главный герой — Андрей Миркин (Милош Бикович), многообещающий руководитель PR-агентства. Своим успехом и красивой жизнью он обязан женщинам.

Миркин может соблазнить практически любую: он харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Андрей идет по головам, не задумываясь о том, сколько жизней при этом поломал. Когда в карьере героя намечается многомиллионный тендер, победа в котором обеспечена заранее, Миркину придется окунуться во всю грязь своего мира.

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Роман Сергея Минаева «The Телки. Повесть о ненастоящей любви» был опубликован в 2008 году и только первый тираж книги составил более 300 тысяч экземпляров. Сериал «The Телки», как и первоисточник, станет не только исследованием пороков высшего общества, но и динамичным триллером, который не даст зрителю перевести дыхание буквально с первых минут.