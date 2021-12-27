Космонавты приготовят на Новый год селедку под шубой

Экипаж Международной космической станции приготовит для новогоднего стола селедку под шубой, сообщил космонавт Антон Шкаплеров.

«У нас есть даже черная икра, мандарины, мы собираемся с Петром саморучно сделать селедку под шубой», — сказал Шкаплеров в ходе сеанса связи с Землей, отметив при этом, что российские космонавты пригласили иностранных коллег отпраздновать наступление Нового года вместе.

Шкаплеров уточнил, что традиционно экипаж МКС отметит Новый год несколько раз — по каждому на пересечение станцией страны, представители которой есть на борту. В частности, МКС пролетит над Россией, Европой и США.

Космонавт Петр Дубров в ходе сеанса связи уточнил, что поставленный американским астронавтам яблочный сидр, несмотря на распространенный стереотип, не содержит алкоголя, поэтому праздник будет полностью безалкогольным.