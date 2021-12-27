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Космонавты приготовят на Новый год селедку под шубой

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба Роскосмоса

Экипаж Международной космической станции приготовит для новогоднего стола селедку под шубой, сообщил космонавт Антон Шкаплеров.

«У нас есть даже черная икра, мандарины, мы собираемся с Петром саморучно сделать селедку под шубой», — сказал Шкаплеров в ходе сеанса связи с Землей, отметив при этом, что российские космонавты пригласили иностранных коллег отпраздновать наступление Нового года вместе.

Шкаплеров уточнил, что традиционно экипаж МКС отметит Новый год несколько раз — по каждому на пересечение станцией страны, представители которой есть на борту. В частности, МКС пролетит над Россией, Европой и США.

Космонавт Петр Дубров в ходе сеанса связи уточнил, что поставленный американским астронавтам яблочный сидр, несмотря на распространенный стереотип, не содержит алкоголя, поэтому праздник будет полностью безалкогольным.

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Топ комментариев

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

slavaynin

это смотря как считать,с цирконами или без?

pepelmetal

"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)
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