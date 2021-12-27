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«Калашников» передал армии новейшие автоматы АК-12

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Maldives National Defense Force

Концерн «Калашников» поставил Минобороны в 2021 году несколько десятков тысяч новых автоматов Ак-12, сообщает пресс-служба компании. Государственный заказ был выполнен в полном объеме.

Своевременное исполнение контракта на поставку Минобороны РФ автоматов АК-12 является приоритетом для концерна, поэтому темп работ не снижался, даже несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, подчеркнул гендиректор группы компаний «Калашников» Владимир Лепин.

АК-12 станет основным автоматом российских Вооруженных сил в следующие десятилетия. В августе стало известно, что Министерство обороны РФ на военно-техническом форуме «Армия-2021» заключило долгосрочный контракт на поставку АК-12.

АК-12 создавался в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения российских военнослужащих. В конце 2018 года автомат был принят на вооружение российской армии.

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Оборона #Оружие #Армия
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