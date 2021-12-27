Самолеты МС-21 получат дополнительное финансирование

Правительство России выделит дополнительно более 61 миллиарда рублей на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, данные средства помогут в кратчайшие сроки решить задачи, которые поставил президент Владимир Путин. Речь идет об обеспечении надежности и исправности выпускаемых самолетов МС-21, поставке запасных частей, узлов и агрегаторов.

«Все это позволит наладить стабильную загрузку отечественных предприятий, сформировать собственный парк воздушных судов, необходимую инфраструктуру и откроет возможности и перспективы для отрасли, в том числе экспортные», — подчеркнул Мишустин.

Ранее самолет МС-21 с крылом из российских композитов успешно совершил первый полет. Предполагается, что сертификация нового варианта авиалайнера будет завершена в течение 2022 года.