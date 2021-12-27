Характеристики нового флагмана Xiaomi утекли в Сеть

Характеристики Xiaomi 12 Pro появилась на странице предварительного заказа за день до официального анонса флагмана китайской компании.

Согласно утечке, Xiaomi 12 Pro получит 6,73-дюймовый экран с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Основная камера телефона оснащена тремя 50-мегапиксельными датчиками изображения, в смартфон также установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Батарея флагманского устройства имеет емкость в 4600 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Xiaomi 12 Pro будет оснащен системой контроля температуры с жидкостным охлаждением, пишет Gizchina.

Смартфон будет доступен в четырех цветах: черном, розовом, зеленом и синем. В остальном Xiaomi 12 Pro сильно похож на базовую версию Xiaomi 12, однако получил более крупные модули камеры.