Лавров анонсировал переговоры с США по гарантиям безопасности

Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут в январе, сразу после Нового года, заявил глава министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров, который состоится сразу по завершении новогодних каникул», — сказал Лавров в эфире «Соловьев Live».

Глава российской дипломатии подчеркнул, что суть идей Москвы не должна потеряться в длительных переговорах. «Главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не заболтали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится», — отметил он.

При этом министр назвал НАТО геополитическим проектом по освоению «бесхозной земли», которая осталась после распада Организации варшавского договора и СССР. «Но то, что они сейчас уже замахнулись, как сказал Путин, на порог нашего дома, конечно, это нас не может оставить безразличными», — заключил он.

В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.