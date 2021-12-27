Началась подготовка к застройке сектора Б в Шерегеше

Первые две гостиницы на 150 номеров каждая в секторе Б в Шерегеше возведут к 2024 году, сообщила пресс-служба администрации поселка.

Это будут четырехзвездочная гостиница с сервисным центром и трехзвездочный апарт-отель. Компания «Азимут», занимающаяся этими проектами, за зиму собирается утвердить планы землеустройства, получить разрешения на строительство, на вырубку деревьев, провести конкурсы на выбор подрядчиков.

Гостиницы должны быть построены до 2024 года. Объем инвестиций на строительство этих объектов оценивается в 4 миллиарда рублей.

Сектор «Азимут» станет частью проекта «Большой Шерегеш» — постолимпийского туристического рекреационного кластера. Всего в рамках проекта будут построены четыре гостиницы уровнем от трех до пяти звезд, конгресс-центр, детский лагерь площадью 35 тысяч квадратных метров, сеть дорожной и инженерной инфраструктуры. Завершиться строительство всех объектов должно к 2032 году.