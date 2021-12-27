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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Британских военных эвакуируют из Украины в случае конфликта

Источник:
ТАСС
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Фото: Staff Sgt. Jason Hull

Британские военные инструкторы будут эвакуированы с территории Украины в случае гипотетического конфликта с Россией, сообщили источники в армии Соединенного Королевства.

Британское командование проведет анализ ситуации, связанной с проведением операции Orbital по подготовке украинских военных, чтобы гарантировать «безопасный вывод» британских инструкторов из страны в случае якобы возможного ввода российских войск на ее территорию, приводит ТАСС материалы британских СМИ.

Решение об эвакуации, отмечают источники, будет принимать начальник штаба совместных операций ВС Великобритании генерал-лейтенант Чарльз Стрикленд, которому дважды в день докладывают о ситуации на российско-украинской границе.

Источник в армии Соединенного Королевства сообщил, что командование будет тщательно оценивать воздействие любого вмешательства способность вывести британских военных и не может позволить, чтобы они оказались там в ловушке.

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Оборона #Армия #Конфликты #Военная политика
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Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

slavaynin

это смотря как считать,с цирконами или без?

pepelmetal

"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)
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