Британских военных эвакуируют из Украины в случае конфликта

Британские военные инструкторы будут эвакуированы с территории Украины в случае гипотетического конфликта с Россией, сообщили источники в армии Соединенного Королевства.
Британское командование проведет анализ ситуации, связанной с проведением операции Orbital по подготовке украинских военных, чтобы гарантировать «безопасный вывод» британских инструкторов из страны в случае якобы возможного ввода российских войск на ее территорию, приводит ТАСС материалы британских СМИ.
Решение об эвакуации, отмечают источники, будет принимать начальник штаба совместных операций ВС Великобритании генерал-лейтенант Чарльз Стрикленд, которому дважды в день докладывают о ситуации на российско-украинской границе.
Источник в армии Соединенного Королевства сообщил, что командование будет тщательно оценивать воздействие любого вмешательства способность вывести британских военных и не может позволить, чтобы они оказались там в ловушке.
AlhazredНе знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))
slavayninэто смотря как считать,с цирконами или без?
pepelmetal"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...
fydor55Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)