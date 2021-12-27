Тариф «Игровой» объявил турнир BOOST CAMP по Dota2 для любителей

Тариф «Игровой» Ростелекома проведет первый открытый турнир BOOST CAMP по Dota2 для любительских команд, главный приз — 500 тысяч рублей.

С 24 по 28 января состоится отборочный этап, по итогам которого будет определено 18 самых сильных команд. 29 января пройдет плей-офф, который оставит только четыре команды. А 30 января в гранд-финале будет определен победитель.

Как сообщает Ростелеком, у сильнейших участников турнира будет уникальная возможность прокачать игровые навыки с амбассадором тарифа «Игровой» RAMZES666 и другими известными киберспортсменами, специализирующимися на Dota2.

RAMZES666 (Роман Кушнарев) — один из самых успешных и узнаваемых российских киберспортсменов. Он стал №1 в российском списке «Самые влиятельные лица киберспорта» от Forbes.

«Турнир для любительских команд дает геймерам возможность развить свои игровые навыки и получить реальный соревновательный опыт. И это шанс для участников продвинуть свою киберспортивную карьеру. Мы обязательно проанализируем сильные и слабые стороны команд и, надеюсь, поможем им добиться более сильных результатов», — сказал Роман Кушнарев.

Зарегистрироваться для участия в BOOST CAMP и ознакомиться с полными правилами проведения турнира можно на странице турнира boost.rt.ru. Зрители турнира BOOST CAMP также смогут выиграть мерч и сувенирную продукцию от организаторов вовремя плей-офф и гранд-финала, подробности участия будут объявлены позднее.

Тарифный план «Игровой» компания «Ростелеком» запустила в начале 2016 года. Он разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры благодаря прямому подключению к серверам Wargaming. Пользователям тарифа доступны специальные акции на уникальных условиях.