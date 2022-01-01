Главные фильмы 2021 года, которые стоит пересмотреть

Пандемия внесла коррективы в кинопрокат позапрошлого года, поэтому в 2021-м зрителей порадовали большим количеством крупных релизов. Среди них и новая бондиана, и девятая часть «Форсажа». Из-за коронавирусных ограничений многие фильмы могли пройти незаметно. В подборке — самые эффектные премьеры 2021 года.

«Последняя дуэль»

США/Великобритания, история, режиссер: Ридли Скотт

В ролях: Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер

Сюжет фильма разворачивается во Франции XIV века. Герой Мэтта Деймона, французский рыцарь Жан де Карруж, возвращается с войны и узнает, что его сосед, герой Адама Драйвера, изнасиловал его жену Маргарет (Джоди Комер). Словам женщины не верят, но некоторые факты подтверждают ее правоту.

Внезапно выясняется, что непричастность обвиняемого подтверждают неожиданно объявившиеся союзники. Однако супруг верит Маргарет. Будучи оскорбленным до глубины души, он обращается за помощью к королю Карлу VI (Бен Аффлек). Тот решает устроить рыцарский поединок между героями, если Жан проиграет, то Маргарет сожгут за клевету на костре.

Композиционно историческая драма состоит из трех частей. В каждой части одна история рассказывается от лица одного из главных персонажей. При этом сюжет не дублируется, а дополняет друг друга и дает зрителю возможность посмотреть на ситуацию глазами каждого из участников конфликта.

«Не время умирать»

Великобритания/США, боевик, режиссер: Кэри Дзедзи Фукунага

В ролях: Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч

По сюжету агент Джеймс Бонд (Дэниел Крейг) решает отойти от всех дел, и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Но появляется его старый друг Феликс Лейтер (Джеффри Райт) из ЦРУ и просит помочь поймать русского ученого Вальдо Обручева.

Главный герой соглашается и получает в напарники чернокожую помощницу — нового агента 007 Номи (Лашана Линч). Дело оказывается весьма сложным, ведь за происходящим стоит таинственный злодей Люцифер Сафин (Рами Малек), в руках которого смертоносное биологическое оружие.

Фото: © кадр из фильма «Не время умирать»

Фильм «Не время умирать» стал 25-й картиной во франшизе про Джеймса Бонда и финальной главой для Бонда в исполнении Дэниэла Крэйга. Создатели бондианы планируют продолжить историю, но кто станет следующим агентом 007 — пока не сообщается.

«Веном 2»

США, кинокомикс, режиссер: Энди Серкис

В ролях: Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс

Главный герой журналист Эдди Брок в исполнении Тома Харди спустя год после событий первого фильма всеми силами пытается приспособиться к новой для себя жизни — возрождает карьеру и параллельно привыкает быть носителем симбионта Венома, не обделенного специфическим черным юмором.

Симбионт наделил Эдди Брока сверхчеловеческими способностями, и тот пользуется этими возможностями в своей новой жизни. Герой решает взять интервью у серийного убийцы Клетус Кэссиди (Вуди Харрельсон), который в результате неожиданно становится носителем для симбионта по имени Карнаж, и совершает побег из тюрьмы.

Будущее Венома уже решено, в сцене после титров «Человека-паука: Не пути домой» зрителям показали выпившего Эдди Брок, который собирается познакомиться с паучком. Даты выхода новой картины пока не разглашаются.

«Дюна»

США, научная фантастика, режиссер: Дени Вильнев

В ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин

В галактике далекого будущего, где феодальные семейства владеют целыми планетами, враждуют два Дома — Атрейдеса и Харконнена. По воле императора, Атрейдесы получают в управление пустынную планету Арракис, где есть вещество Меланж (Пряность) — самое ценное в галактике.

Харконнены начинают войну, в которой побеждают. Сын герцога Пол Атрейдес и его мать Джессика сбегают и присоединяются к фрименам — аборигенам пустыни, которые становятся главным оружием молодого герцога в его борьбе с Харконненами.

Фото: © кадр из фильма «Дюна»

Пол принимает имя «Муад’Диб» и становится настоящим фременом: он учится ездить на песчаных червях, и находит свою любовь — юную фременку Чани. По предназначению он должен стать лидером фременов.

Изначально поклонники романа Фрэнка Герберта ждали полноценную экранизацию. Но Вильнев снял историю только половины произведения с оговоркой — при удачном прокате ленты выйдет вторая часть. Зрители приняли условия, оставшись довольными «Дюной». Режиссер уже подтвердил, продолжение картины увидит свет.

«Охотник за разумом. Схватка»

США, криминальная драма, режиссер: Эмбер Роуз Сили

В ролях: Элайджа Вуд, Люк Кирби, Роберт Патрик

По сюжету, главный герой фильма, молодой аналитик из ФБР Билл Хагмайер (Элайджа Вуд) беседует с пойманным серийным убийцей Тедом Банди (Люк Кирби), чтобы понять мотивацию преступника.

Банди — реальный американский персонаж, изнасиловавший и убивший в 1970-е годы более тридцати женщин. В частности, именно он стал прототипом Ганнибала Лектера из «Молчания ягнят». Агент ФБР вскоре подпадает под мощную харизму преступника и все сильнее теряется.

По замыслу создателей, сюжет концентрируется на психологическом и визуальном общении между двумя персонажами, фильм опирается на реальные расшифровки стенограмм между агентом и маньяком, чтобы добиться нужно эффекта и навести зрителя на размышления.

«Главный герой»

США, фантастика, режиссер: Шон Леви

В ролях: Райан Рейнольдс, Тайка Вайтити, Джоди Комер, Джо Кири

Комедийный фильм рассказывает о простом банковском служащем по имени Гай (Райан Рейнольдс), который внезапно осознает, что мир вокруг него — это компьютерная игровая симуляция, а его роль в этом мире — это второстепенный персонаж. И Гай решается переписать свой код в системе, чтобы привлечь внимание девушки.

Но хватит ли у него духу для последнего шага — попытки стать главным героем в этой компьютерной симуляции? Ситуация осложняется тем, что разработчики видеоигры Free City намереваются ее стереть, обнулив все ошибки. Конечно, Гай берет сложную ситуацию в свои руки.

Фото: © кадр из фильма «Главный герой»

Картина должна была выйти в прокат еще год назад, но из-за пандемии старт отложили. По словам создателей, идея фильма в том, что каждый может повлиять на собственное окружение. Шон Леви перед премьерой рассказал, что фильм также об активной позиции в жизни, о гуманизме по отношению к людям «на заднем плане».

Актер Райан Рейнольдс считает, что пандемия коронавируса сильно повлияла на сознание людей, и в этом плане фильм «Главный герой» выглядит спасительной пилюлей, он призывает стать автором собственной жизни и менять положение вещей вокруг себя.

«Время»

США, ужасы, режиссер: Найт Шьямалан

В ролях: Алекс Вулф, Руфус Сьюэлл, Эбби Ли, Гаэль Гарсиа Берналь

В основе картины лежит графический роман «Замок из песка» Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса. В центре сюжета история семьи, решившей позагорать на закрытом пляже. Банальное начало тропического отпуска оборачивается хаосом — спустя пару часов отдыхающие понимают, что они повзрослели на несколько лет, а вся жизнь теперь спрессована буквально в один день.

Для понимания происходящего на экране безумия достаточно сказать, что прибывшая на пляж шестилетняя девочка успеет за несколько часов забеременеть и родить ребенка. При этом более взрослые туристы рискуют попросту умереть от старости, если еще немного задержатся в аномальной зоне.

Среди положительных отзывов критиков разошлось мнение, что новый фильм стал лучшей работой Найта Шьямалана за последние 20 лет — со времен культового «Шестого чувства». Режиссеру удалось снять ударную смесь семейной драмы, триллера и ужастика.

«Форсаж 9»

США, боевик, режиссер: Джастин Лин

В ролях: Вин Дизель, Джон Сина, Мишель Родригес, Шарлиз Терон

По сюжету Доминик Торетто (Вин Дизель) наслаждается заслуженным покоем вместе с женой Летти и сыном Брайаном, но все нарушает возвращение Сайфер (Шарлиз Терон), мечтающей коварно отомстить главному герою за нанесенные обиды.

У Сайфер есть козырь — младший брат Доминика, наемник Джейкоб, с которым у старшего конфликт. Новоприобретенный братишка хочет захватить весь мир, как и все главные злодеи, поэтому команде «Форсажа» придется использовать всю сноровку и смекалку ради спасения человечества.

Фото: © кадр из фильма «Форсаж 9»

«Форсаж 9» вышел на 20-летний юбилей франшизы. Первый фильм вышел в 2001 году, а в 2011 появился пятый, который поклонники считают лучшим эпизодом саги. Вин Дизель уже объявил, что финалом истории станет 10-я часть, которую скорее всего разделят на две части.

«Аффект»

Великобритания, драма, режиссер Энейл Кария

В ролях: Бен Уишоу, Иэн Гелдер, Крис Когхилл, Лоуренс Спэллман

Триллер рассказывает о служащем аэропорта Джозефе, который занимается досмотром пассажиров и багажа. Его жизнь банальна и непримечательна. Его родители испытывают неловкость при общении с ним, а коллеги игнорируют. В какой-то момент охранник решает почувствовать настоящий вкус жизни и свободы.

За 24 часа, которые продолжается действие фильма, герой Бена Уишоу испытывает на прочность реальность вокруг себя, сначала совершая мелкие проступки, затем переходя к настоящим преступлениям, и завершая свой процесс саморазрушения ужасающими вещами.

«Гнев человечески»

Великобритания/США, боевик, режиссер: Гай Ричи

В ролях: Джейсон Стэйтем, Джош Хартнетт, Скотт Иствуд

Фильм Гая Ричи рассказывает о герое по кличке Эйч (Джейсон Стэйтем), который внедряется в инкассаторскую компанию, его цель — месть за смерть близкого человека и желание обезвредить бандитов, терроризирующих Лос-Анджелес.

Сюжет только кажется простым — очень скоро под подозрение попадают практически все, но виновных обязательно настигнет гнев человеческий. Фильм — ремейк вполне успешного французского боевика 2004 года «Инкассатор» Николя Букриеффа.

Фото: © кадр из фильма «Гнев человеческий»

На фоне современных боевиков «Гнев человеческий» выглядит брутальным и старомодным фильмом — главными героями здесь выступают исключительно крутые белые мужики, что в захваченном толерантностью современном кино встретишь нечасто.