Россиянин сорвал гигантский лотерейный джекпот

Житель Саратова выиграл суперприз лотереи «Спортлото 6 из 45» размером более 115 миллионов рублей, сообщает пресс-служба распространителя государственных лотерей «Столото».

«В ходе 6299-го тиража мультимиллионером стал участник из Саратова. По правилам лотереи "Спортлото "6 из 45", чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все шесть чисел выигрышной комбинации», — отмечается в сообщении.

Победной оказалась следующая числовая комбинация: 1, 3, 8, 20, 43, 24. Если все шесть цифр угаданы, владелец лотерейного билета получает джекпот. Пока победитель не обратился в лотерейный центр, поэтому его личность остается неизвестной.

Статистика за последние три года показывает, что всего 14% лотерейных миллионеров обращаются за выигрышами в первую неделю после проведения тиража. На вторую неделю после розыгрыша обращается 41% победителей с крупными выигрышами, еще 27% — еще позднее.