НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россиянин сорвал гигантский лотерейный джекпот

Источник:
Sibnet.ru
1000 0
Фото: © Sibnet.ru

Житель Саратова выиграл суперприз лотереи «Спортлото 6 из 45» размером более 115 миллионов рублей, сообщает пресс-служба распространителя государственных лотерей «Столото».

«В ходе 6299-го тиража мультимиллионером стал участник из Саратова. По правилам лотереи "Спортлото "6 из 45", чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все шесть чисел выигрышной комбинации», — отмечается в сообщении.

Победной оказалась следующая числовая комбинация: 1, 3, 8, 20, 43, 24. Если все шесть цифр угаданы, владелец лотерейного билета получает джекпот. Пока победитель не обратился в лотерейный центр, поэтому его личность остается неизвестной.

Статистика за последние три года показывает, что всего 14% лотерейных миллионеров обращаются за выигрышами в первую неделю после проведения тиража. На вторую неделю после розыгрыша обращается 41% победителей с крупными выигрышами, еще 27% — еще позднее.

Еще по теме
Врачи в 2022 году получат «путинские» выплаты
ЦБ возьмет под контроль все денежные переводы людей
Забайкалье получит деньги на улучшение инфраструктуры
Новогодний миллиард: какие шансы выиграть джекпот «Русского лото»
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Началась подготовка к застройке сектора Б в Шерегеше
Обвиняемого в поджоге второй «Ленты» в Томске арестовали
Баста будет продвигать написанную при участии томского студента песню
Стоимость синхротрона СКИФ подорожает на 9,5 млрд рублей
Самое популярное
Определен победитель шоу «Звезды в Африке»
Steam запустил грандиозную распродажу игр
Игра Overwatch стала бесплатной
Новогодний миллиард: какие шансы выиграть джекпот «Русского лото»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
36
США не согласятся с требованиями России по НАТО
27
США задумались над запретом на поставку смартфонов в Россию
26
Путин и Лукашенко обсудят военное сотрудничество
22
Горбачев только сейчас нашел способ спасения СССР
21
Почему оптоволокно победит витую пару
Sibnet.Ru