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Стоимость синхротрона СКИФ подорожает на 9,5 млрд рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стоимость строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» выросла на 9,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам директор Институт катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Валерий Бухтияров.

«Мы вышли на сумму 43,8 миллиарда рублей в ценах второго квартала 2021 года, если пересчитать по тем работам, которые должны проводиться в течение следующих лет, я думаю, что мы выйдем на сумму примерно на 9,5 млрд рублей выше, чем сейчас — сейчас она в 37,1 миллиарда рублей определена (в постановлении правительства РФ), то есть где-то на уровне 47 милиларда рублей, чуть меньше», — сказал Бухтияров.

Директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев сообщил, что уже произведена большая часть оборудования инжекционного комплекса будущего синхротрона — линейного ускорителя и бустерного ускорителя, заканчивается проектирование накопительного кольца ускорителя.

«В апреле или в марте следующего года в Институте ядерной физики будет собрана первая небольшая часть комплекса — источник электронов или так называемая электронная пушка и часть линейного ускорителя, и в радиационно защищенном зале, который сейчас готовится, будем получать первые пучки источника синхротронного излучения, энергия пока небольшая —всего 20 мега-электронвольт по сравнению с тремя тысячами (МэВ), которые нужно будет получить», — сказал Левичев.

В состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 метров), а 16 — будут размещаться на пучках из поворотных магнитов. Предполагается, что синхротрон и одна станция будут запущены до 30 декабря 2023 года, еще через год должны быть запущены шесть станций первой очереди в базовом функционале.

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