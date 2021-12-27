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Россия отпустила фигуристку Талалайкину в сборную Италии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Фигуристка Мария Талалайкина сменила спортивное гражданство, теперь она будет выступать за сборную Италии, сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«В соответствии с правилами ФФККР она получит разрешение выступать за итальянскую федерацию с 1 июня 2022 года», — цитирует РИА Новости Когана.

О переходе 19-летний спортсменки в Италию стало известно в августе, тогда Коган говорил, что ФФККР не давала разрешение на смену спортивного гражданства.

Талалайкина — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Мастер спорта России, бронзовый призер Кубка России – 2020. В последнее время выступала и тренировалась под управлением Романа Усатова и Евгения Рукавицына.

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