Пользователи сообщили о сбое «ВКонтакте»

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе социальной сети, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сбои начались примерно в 10.00 по московскому времени в понедельник. Пользователи жаловались на сбои в работе сайта (58%), неполадки в работе приложения (24%) и проблемы с выгрузкой данных (18%).

С проблемами в работе «ВКонтакте» столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других крупных российских городов. Официальные представители соцсети никак не прокомментировали технические проблемы.

Последний крупный сбой ВКонтакте был зафиксирован 4 ноября, тогда он был связан с работой партнерского дата-центра и был устранен в течение нескольких часов.