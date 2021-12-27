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Пользователи сообщили о сбое «ВКонтакте»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе социальной сети, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сбои начались примерно в 10.00 по московскому времени в понедельник. Пользователи жаловались на сбои в работе сайта (58%), неполадки в работе приложения (24%) и проблемы с выгрузкой данных (18%).

С проблемами в работе «ВКонтакте» столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других крупных российских городов. Официальные представители соцсети никак не прокомментировали технические проблемы.

Последний крупный сбой ВКонтакте был зафиксирован 4 ноября, тогда он был связан с работой партнерского дата-центра и был устранен в течение нескольких часов.

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Технологии #Соцсети
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Топ комментариев

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

slavaynin

это смотря как считать,с цирконами или без?

pepelmetal

"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)
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