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ЦБ возьмет под контроль все денежные переводы людей

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России станет контролировать переводы между физическими лицами для борьбы с онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, сообщили источники на платежном рынке.

ЦБ начнет запрашивать данные обо всех от физлица к физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств. «ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года», — сообщил РБК представитель платежной компании QIWI.

В отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся с карты на карту и со счета на счет.

Также в отчете будут переводы с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, переводы через систему быстрых платежей и др.

В ЦБ пояснили, что к таким операциям не относятся перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, ID, назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т. д.

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