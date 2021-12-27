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Морозная погода ожидается в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Умеренно–морозная погода ожидается в последнюю рабочую неделю года в Забайкалье, сообщает ведущий синоптик Читинского Гидрометцентра Людмила Сидельникова.

Будет понижение ночных температур воздуха от 23–28 градусов до 32–37 градусов тепла, при прояснении от 30–35 градусов до 40–45 градусов, по южной половине края при облачности до 20–25 градусов мороза.

31 декабря ночные температуры повысятся. Ветер ожидается ночью слабый, днем в отдельных районах до умеренного.

Дневные температуры составят 12–17 градусов мороза, местами 18– 23 градуса мороза, по северу до 31 градуса мороза. Небольшой снег пройдет 28 и 31 декабря местами по краю.

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Забайкалье #Гео
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