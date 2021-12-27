Билан рассказал об отношениях с алкоголем

Певец Дима Билан рассказал, что выпивает редко, но когда делает это, то не может остановиться. О своей зависимости он поговорил с Ксенией Собчак в интервью.

«Я не могу остановиться, когда выпиваю», — начал откровенничать Билан. Но тут же объяснил, что пьет он немного и это видно по его лицу.

Проблемы с алкоголем, по словам артиста, начались четыре года назад. При этом Билан обозначил, что напивается нечасто, а примерно раз в два месяца.

Билан ходил к врачу и ему диагностировали третью стадию алкоголизма. По информации из открытых источников, это самая тяжелая стадия, которая характеризуется возникновением тяжелых психических и физиологических расстройств, деградацией и полной социальной дезадаптацией личности.

Дима Билан спокойно относится к своей проблеме. «Я знаю своего врага в лицо», — сказал певец.