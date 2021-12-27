Муж оказался главным подозреваемым в убийстве жены и детей в Канске

Муж мог убить жену и детей, а затем себя в Канске, такую версию рассматривают следователи, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

В понедельник поступило сообщение об обнаружении тел двоих взрослых и двоих детей с колото-резаными ранениями в квартире дома по улице Эдемана города Канска. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе детей.

По предварительным данным следствия, в квартире обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги, их 11-летнего сына и семилетней дочери. Установлено, что между супругами шел бракоразводный процесс, мужчина и женщина не проживали вместе.

26 декабря мужчина пришел в квартиру, чтобы навестить детей. Утром следующего дня тела всех членов семьи обнаружила мать погибшей женщины.

«Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе возможное совершение убийства женщины и детей главой семьи. После чего мужчина свел счеты с жизнью», — говорится в сообщении.