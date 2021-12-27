НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Муж оказался главным подозреваемым в убийстве жены и детей в Канске

Источник:
Sibnet.ru
319 1
Фото: © Sibnet.ru

Муж мог убить жену и детей, а затем себя в Канске, такую версию рассматривают следователи, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

В понедельник поступило сообщение об обнаружении тел двоих взрослых и двоих детей с колото-резаными ранениями в квартире дома по улице Эдемана города Канска. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе детей.

По предварительным данным следствия, в квартире обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги, их 11-летнего сына и семилетней дочери. Установлено, что между супругами шел бракоразводный процесс, мужчина и женщина не проживали вместе.

26 декабря мужчина пришел в квартиру, чтобы навестить детей. Утром следующего дня тела всех членов семьи обнаружила мать погибшей женщины.

«Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе возможное совершение убийства женщины и детей главой семьи. После чего мужчина свел счеты с жизнью», — говорится в сообщении.

Еще по теме
Четверо погибли в пожаре в Улан-Удэ
Полиция нашла вероятного поджигателя второй «Ленты» в Томске
Канатоходец сорвался с высоты в тюменском цирке. ВИДЕО
Бурятия сняла режим ЧС регионального значения
смотреть все
Красноярск #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мэр Томска Кляйн произнес последнее слово в суде
Хуснуллин поспорил с Шойгу об идее новых сибирских городов
Морозная погода ожидается в Забайкалье
Муж оказался главным подозреваемым в убийстве жены и детей в Канске
Самое популярное
Определен победитель шоу «Звезды в Африке»
Steam запустил грандиозную распродажу игр
Игра Overwatch стала бесплатной
Объявлен победитель 22‑го сезона «Битвы экстрасенсов»
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин пообещал самые разные варианты ответов на расширение НАТО
ЦБ возьмет под контроль все денежные переводы людей
Вице-премьер призвал изменить норму алкоголя для водителей
Кадыров пригрозил Украине присоединением к России
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
67
Путин заявил, что России больше некуда отступать
36
США не согласятся с требованиями России по НАТО
27
США задумались над запретом на поставку смартфонов в Россию
26
Путин и Лукашенко обсудят военное сотрудничество
22
Горбачев только сейчас нашел способ спасения СССР
Sibnet.Ru