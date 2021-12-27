Военная техника очистила от наледи дороги в Забайкалье

Власти попросили военную технику для очистки дорог от наледи в Забайкальском крае, сообщает правительство региона.

«Для расчистки дорог ото льда мы попросили помощи у военных. Они за два дня перебросили тяжелую технику на гусеничном ходу – машину БАТ-2 весом 36 тонн, оснащенную отвалом, клыком-рыхлителем, крановой установкой. Это незаменимая техника для такого вида работ. С ее помощью мы сделаем все быстрее и эффективнее. С субботы эта машина начала работать в Сретенском районе», — сказал вице-премьер правительства края Алексей Кошелев.

По словам Кошелева, наледи на дорогах появились в восьми районах края. Всего зафиксировано 282 наледи. Причиной возникновения наледных явлений в крае является большое обводнение грунтов — следствие обильных осадков, выпавших в летний период.

«В настоящее время проведен подсчет необходимого объема средств для устранения наледей. Финансировать работы по расчистке решено за счет статьи на текущее содержание региональных дорог», — сказал вице-премьер.

Из-за выхода грунтовых вод в Сретенском районе объявлен режим ЧС, последствия его устраняются. Из резервного фонда губернатора выделено на эти цели 16 миллионов рублей.