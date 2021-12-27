НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Военная техника очистила от наледи дороги в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
339 0
Фото: © правительство Забайкальского края

Власти попросили военную технику для очистки дорог от наледи в Забайкальском крае, сообщает правительство региона.

«Для расчистки дорог ото льда мы попросили помощи у военных. Они за два дня перебросили тяжелую технику на гусеничном ходу – машину БАТ-2 весом 36 тонн, оснащенную отвалом, клыком-рыхлителем, крановой установкой. Это незаменимая техника для такого вида работ. С ее помощью мы сделаем все быстрее и эффективнее. С субботы эта машина начала работать в Сретенском районе», — сказал вице-премьер правительства края Алексей Кошелев.

По словам Кошелева, наледи на дорогах появились в восьми районах края. Всего зафиксировано 282 наледи. Причиной возникновения наледных явлений в крае является большое обводнение грунтов — следствие обильных осадков, выпавших в летний период.

«В настоящее время проведен подсчет необходимого объема средств для устранения наледей. Финансировать работы по расчистке решено за счет статьи на текущее содержание региональных дорог», — сказал вице-премьер.

Из-за выхода грунтовых вод в Сретенском районе объявлен режим ЧС, последствия его устраняются. Из резервного фонда губернатора выделено на эти цели 16 миллионов рублей.

Еще по теме
Хуснуллин поспорил с Шойгу об идее новых сибирских городов
Красноярцы выстроили огромную елку из авто. ВИДЕО
Открытки от известных новосибирцев раздадут в центре города
Фестиваль унтов с концертом бурятской звезды пройдет в Чите
смотреть все
Забайкалье #Город
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мэр Томска Кляйн произнес последнее слово в суде
Хуснуллин поспорил с Шойгу об идее новых сибирских городов
Морозная погода ожидается в Забайкалье
Муж оказался главным подозреваемым в убийстве жены и детей в Канске
Самое популярное
Определен победитель шоу «Звезды в Африке»
Steam запустил грандиозную распродажу игр
Игра Overwatch стала бесплатной
Объявлен победитель 22‑го сезона «Битвы экстрасенсов»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

лачинов

Даже не знаю о чем это. Об уровне демократии, или об уровне культуры?На мой взгляд скорее второе.

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

slavaynin

это смотря как считать,с цирконами или без?

pepelmetal

"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...
Sibnet.Ru