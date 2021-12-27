Dava выпустил клип по фильму «Один дома»

Блогер Dava выпустил клип на песню «Один дома», повторив сюжет оригинального фильма 1990 года. Видео опубликовано на YouTube.

Песню Dava исполнил с 11-летней певицей Миланой Хаметовой, а в клипе снялся Филипп Киркоров. Он исполнил роль одного из воров, который пытается ограбить новогодний дом героя.

В клипе блогер воссоздал историю из фильма «Один дома», сам он исполнил роль Кевина Маккаллистера.

«Хочу, чтобы вы почувствовали эту атмосферу праздника, ностальгии, и вспомнили самые яркие моменты старого кинофильма», — написал Dava в комментариях к клипу на YouTube.