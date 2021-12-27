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Dava выпустил клип по фильму «Один дома»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из клипа

Блогер Dava выпустил клип на песню «Один дома», повторив сюжет оригинального фильма 1990 года. Видео опубликовано на YouTube.

Песню Dava исполнил с 11-летней певицей Миланой Хаметовой, а в клипе снялся Филипп Киркоров. Он исполнил роль одного из воров, который пытается ограбить новогодний дом героя.

В клипе блогер воссоздал историю из фильма «Один дома», сам он исполнил роль Кевина Маккаллистера.

«Хочу, чтобы вы почувствовали эту атмосферу праздника, ностальгии, и вспомнили самые яркие моменты старого кинофильма», — написал Dava в комментариях к клипу на YouTube.

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Обсуждение (0)
Топ комментариев

лачинов

Даже не знаю о чем это. Об уровне демократии, или об уровне культуры?На мой взгляд скорее второе.

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

slavaynin

это смотря как считать,с цирконами или без?

pepelmetal

"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...
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