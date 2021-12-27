НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Средний чек на покупку авто значительно вырос за три года

Источник:
Sibnet.ru
351 1
Фото: msdte / CC BY 3.0

Большинство жителей России, купивших в 2021 году автомобиль, потратили на него менее 500 тысяч рублей, сообщил автомобильный портал «Дром».

В среднем по стране 64% россиян потратили менее 500 тысяч рублей на покупку авто в этом году. Машины стоимостью от 500 тысяч до 1 миллиона рублей приобрели 24%, от 1 до 2 миллионов рублей — 9%. И 3% израсходовали более 2 миллионов рублей.

За последние три года средний чек россиян на покупку авто значительно вырос. В 2019 почти три четверти автолюбителей (73%) укладывались в бюджет до 500 тысяч рублей. В 2020 году таких покупателей было 70%, а в 2021 — всего 64%.

«Это не означает, что россияне стали жить лучше и могут себе позволить более дорогие авто. За 2021 год автомобили значительно подорожали. С начала года подержанные машины прибавили в цене 31%, а средняя стоимость б/у автомобиля в декабре 2021 достигла 700 тысяч рублей. При этом новые машины подорожали в среднем на 20-30%», — отметил аналитик «Дром» Алексей Гришин.

В 2021 году предпочтения россиян по маркам авто не изменились относительно прошлого года. Рейтинг самых популярных б/у машин возглавил бессменный лидер — Лада Приора, на втором месте — Toyota Camry, а замыкает тройку Лада 2114 Самара. Также в топ-10 продаваемых подержанных авто вошли Лада 2107, Ford Focus, Лада 2110, Hyundai Solaris, Лада Гранта, Лада 4x4 2121 Нива, Лада Калина.

Больше всего на машины ожидаемо тратили жители Москвы и Санкт-Петербурга. Более 10% москвичей и 7% петербуржцев купили авто стоимостью свыше 2 миллионов рублей. Самые скромные траты на покупку железных коней — в Республике Алтай, Курганской и Омской областях. В этих регионах около 75% автолюбителей уложились в бюджет до 500 тысяч рублей.

Еще по теме
Автодилеры раскритиковали идею о наценке в 10%
Lada Xray оказалась самой выгодной по стоимости владения
Эксперты сравнили зарплаты на АвтоВАЗе и КамАЗе
Автомобили УАЗ подорожают в начале 2022 года
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Мэр Томска Кляйн произнес последнее слово в суде
Хуснуллин поспорил с Шойгу об идее новых сибирских городов
Морозная погода ожидается в Забайкалье
Муж оказался главным подозреваемым в убийстве жены и детей в Канске
Самое популярное
Определен победитель шоу «Звезды в Африке»
Steam запустил грандиозную распродажу игр
Игра Overwatch стала бесплатной
Объявлен победитель 22‑го сезона «Битвы экстрасенсов»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

лачинов

Даже не знаю о чем это. Об уровне демократии, или об уровне культуры?На мой взгляд скорее второе.

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

slavaynin

это смотря как считать,с цирконами или без?

pepelmetal

"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...
Sibnet.Ru