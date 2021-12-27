Кабмин экстренно выделил 500 млн на визы спортсменам для Олимпиады

Правительство экстренно выделило из бюджета почти 500 миллионов рублей для решения визовых сложностей спортсменов для Олимпиады, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«У нас, конечно, есть определенные обстоятельства, связанные с тем, что в некоторые страны для участия в отборочном этапе, например, в Америку, чтобы получить визу, нужно лететь в третьи страны, где есть визовые центры. Поэтому правительство экстренно выделило почти полмиллиарда рублей, для того чтобы наши сборники могли слетать и получать визу», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

По словам вице-премьера, это создает неудобства и мешает тренировочному процессу. При этом он выразил уверенность, что трудности сделают сборную еще сильнее, и спортсмены все равно будут побеждать.

Сейчас формирование сборной находится на заключительном этапе, в расширенном списке — более 600 человек в 13 видах спорта, Россия получила 218 квот из 261 возможной. Окончательный состав будет полностью сформирован в конце января.