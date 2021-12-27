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Расчлененное тело женщины нашли в машине в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СКР по Бурятии

Жительница Бурятии найдена убитой в автомобиле, в преступлении подозревают отца и сына, сообщило в понедельник республиканское СУ СКР.

По данным следствия, в воскресенье вечером жительница многоквартирного дома в Северобайкальске увидела в подъезде кровь, а потом заметила, как сосед и его сын вынесли из квартиры мешок и начали грузить его в багажник машины. Женщина позвонила в полицию.

Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили в машине человеческие останки. По информации ГУ МВД по Бурятии, в подъезде двое мужчин замывали следы крови. 59-летнего отца и 35-летнего сына доставили в полицию.

«Мужчина с сыном находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ближайшее время они будут допрошены», — сказано в сообщении следствия.

Для установления точной причины смерти 38-летней женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. В квартире мужчины под ванной обнаружили топор и два ножа. По версии следствия, ими расчленяли тело. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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