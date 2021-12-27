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Netflix сообщил дату премьеры второго сезона «Бриджертонов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Бриджертоны»

Netflix выпустил видеоанонс второго сезона сериала «Бриджертоны», где актеры проекта объявили дату премьеры. Новые «Бриджертоны» выйдут 25 марта 2022 года.

Съемки продолжения «Бриджертонов» столкнулись с антиковидными ограничениями при производстве. Поэтому процесс немного затянулся.

«Я не могу дождаться, когда мир увидит, что мы приготовили для них. Встретимся в 2022 году», — написал он тогда — писал ранее шоураннер сериала Крис Ван Дусен.

Сериал «Бриджертоны» рассказывает об аристократической семье, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько молодых людей. Первый сезон был посвящен Дафне Бриджертон. В центре второго окажется ее брат, виконт Энтони, который находится в поисках супруги.

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