Netflix сообщил дату премьеры второго сезона «Бриджертонов»

Netflix выпустил видеоанонс второго сезона сериала «Бриджертоны», где актеры проекта объявили дату премьеры. Новые «Бриджертоны» выйдут 25 марта 2022 года.

Съемки продолжения «Бриджертонов» столкнулись с антиковидными ограничениями при производстве. Поэтому процесс немного затянулся.

«Я не могу дождаться, когда мир увидит, что мы приготовили для них. Встретимся в 2022 году», — написал он тогда — писал ранее шоураннер сериала Крис Ван Дусен.

Сериал «Бриджертоны» рассказывает об аристократической семье, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько молодых людей. Первый сезон был посвящен Дафне Бриджертон. В центре второго окажется ее брат, виконт Энтони, который находится в поисках супруги.