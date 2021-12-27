Четверо погибли в пожаре в Улан-Удэ

Компания из четырех человек погибла в пожаре из-за электрообогревателя в Улан-Удэ, сообщило в понедельник СУ СКР по Бурятии.
Пожар произошел в ночь на понедельник в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного деревянного дома, расположенного на улице Революции 1905 года. Погибли четыре человека, личности которых устанавливаются.
«Компания молодых людей в квартире деревянного дома распивали спиртные напитки; до позднего времени была слышна музыка и громкие голоса. Квартира отапливалась электрическим обогревателем. Ночью, когда все уснули, в спальне, где находился обогреватель, произошло возгорание», — говорится в сообщении.
Вся компания погибла. Дым из квартиры, заметили соседи и вызвали пожарных. Остальные жильцы дома не пострадали. По факту ЧП проводится доследственная проверка.
лачиновДаже не знаю о чем это. Об уровне демократии, или об уровне культуры?На мой взгляд скорее второе.
AlhazredНе знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))
slavayninэто смотря как считать,с цирконами или без?
pepelmetal"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...