Четверо погибли в пожаре в Улан-Удэ

Компания из четырех человек погибла в пожаре из-за электрообогревателя в Улан-Удэ, сообщило в понедельник СУ СКР по Бурятии.

Пожар произошел в ночь на понедельник в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного деревянного дома, расположенного на улице Революции 1905 года. Погибли четыре человека, личности которых устанавливаются.

«Компания молодых людей в квартире деревянного дома распивали спиртные напитки; до позднего времени была слышна музыка и громкие голоса. Квартира отапливалась электрическим обогревателем. Ночью, когда все уснули, в спальне, где находился обогреватель, произошло возгорание», — говорится в сообщении.

Вся компания погибла. Дым из квартиры, заметили соседи и вызвали пожарных. Остальные жильцы дома не пострадали. По факту ЧП проводится доследственная проверка.