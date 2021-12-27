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Фильм «Человек Паук: Нет пути домой» победил пандемию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

«Человек Паук: Нет пути домой» собрал за 12 дней проката миллиард долларов и стал первым фильмом за историю пандемии с такой большой кассой за короткий период.

Новый «Человек-паук» занял третье место по скорости сбора кассы в 1 миллиард наравне со «Звездными войнами: пробуждение силы». Быстрее такую сумму собрали только «Мстители: Финал» (пять дней) и «Мстители: Война бесконечности» (11 дней), сообщает издание Hollywood Reporter.

Также «Человек-паук: Нет пути домой» — 49-й фильм в истории, который собрал $1 млрд в прокате, и второй в истории франшизы — после предшественника «Человек-паук: Вдали от дома».

В третьем фильме о Человеке-пауке с Томом Холландом жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности супергероя. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре все становится намного опаснее.

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