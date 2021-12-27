Вице-премьер призвал изменить норму алкоголя для водителей

Количество допустимых долей промилле алкоголя в крови для водителей необходимо снизить, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем. Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален», — цитируют «Ведомости» Хуснуллина.

Вице-премьер назвал тех, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, «потенциальные смертники».

С 2018 года действует закон, вводящий административную ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови. Это эквивалентно 0,16 мг спиртного в литре выдыхаемого воздуха.

В 2010-2013 годах в законодательстве России нормой считалось нулевое содержание алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе. Однако оказалось, что положительные результаты дают некоторые продукты питания, а у алкотестеров существует погрешность, дающая ложный положительный результат.