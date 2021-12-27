Часы обратного отсчета к МЧМ — 2023 запустили в Новосибирске и Омске

Часы обратного отсчета до Молодежного чемпионата мира по хоккею одновременно запущены в Новосибирске и Омске в воскресенье.

Омичи и новосибирцы завели часы обратного отсчета синхронно, сообщила пресс-служба правительства Омской области. Часы установлены на центральных площадях обоих городов.

Часы представляют собой вертикальную фигуру в форме хоккейной площадки, выполненную в фирменном стиле Первенства мира. На лицевой стороне размещен логотип молодежного чемпионата по хоккею и вмонтированы часы обратного отсчета времени до первого дня соревнований, а также бегущая строка с необходимой информацией.

Матчи 47 чемпионата мира среди молодежных команд пройдут в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.