Вице-премьер увидел колоссальный риск строительному рынку

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин назвал угрозой номер один рост стоимости материалов для строительной отрасли. Могут появиться недостроенные социальные объекты, разорившиеся подрядные организации, отметил он.

«Рост стоимости материалов сегодня для нас угроза номер один. Мы сейчас все находимся в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 15%, 20% и более, то придется сокращать уже запущенные строительные программы соответствующим образом. Если мы сегодня из-за роста стоимости материалов остановим запущенные стройки, последствия будут очень плохими», — рассказал вице-премьер в интервью «Ведомостям».

По его словам, рост стоимости материалов — колоссальный риск. «Мы пытались бороться. Больше всех подорожал, конечно, металл и продукция металлозависимых производств. Например, лифты подорожали, все, что связано с арматурой, подорожало», — сообщил он.

По данным Росстата, в целом цены на строительные материалы за 11 месяцев 2021 года выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы.