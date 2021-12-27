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Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на ЧЕ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Победители и призеры чемпионата России по фигурному катанию вошли в состав сборной, которая поедет на чемпионат Европы в Таллин. С большой долей вероятности эти же спортсмены представят страну на Олимпиаде в Пекине.

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил состав сборной. В нее вошли:

  • женщины — Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова;
  • мужчины — Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко;
  • пары — Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов;
  • танцы на льду — Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

«Больше всего вопросов вызывают мужчины? Да. Я не стеснюсь об этом говорить — с мужчинами пока проблемы», — прокомментировал президент ФФККР Александр Горшков «Матч ТВ».

Из тех, кто не попал в топ-3 на чемпионате России, в Таллин поедут Семененко и пара Синицина/Кацалапов. Семененко стал на турнире четвертым (его опередил Андрей Мозалев), а чемпионы мира 2021 года Синицина и Кацалапов снялись перед произвольным танцем из-за травмы партнера.

Запасными на чемпионат Европы будут: Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Александр Самарин, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Карина Акопова/Никита Рахманин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Шанаева/Девид Нарижный.

Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 12 по 16 января. Именно после него определится окончательный состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине, которые состоятся с 4 по 20 февраля.

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