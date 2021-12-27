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Полиция нашла вероятного поджигателя второй «Ленты» в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Томской области

Полицейские нашли подозреваемого в попытке поджога второго магазина сети «Лента» в Томске, ему предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

Пожар в отделе пиротехники магазина «Лента» на улице Пушкина произошел в Томске в субботу. ЧП стало вторым за неделю: во вторник сгорела «Лента» на улице Елизаровых, выяснилось, что гипермаркет поджег сотрудник подрядной организации после конфликта с менеджером.

Подозреваемым в поджоге магазина на Пушкина стал 27-летний местный житель, его задержали.

«По предварительным данным, мужчина, находясь в помещении гипермаркета, взял с прилавка легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, после чего облил горючей смесью пиротехнические изделия и совершил поджог», — сказано в сообщении полиции.

Второй пожар стал не таким масштабным, как первый. Огонь удалось потушить за несколько минут, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

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