Электронные паспорта в России начнут выдавать в 2023 году

Электронные паспорта в России планируют начать выдавать с января 2023 года, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Сейчас прорабатываются детальные требования к порядку оформления и выдачи электронных паспортов. Этим занимаются МВД, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также «заинтересованные государственные органы» и «иные органы и организации, приводит ТАСС слова Казаковой.

Она отметила, что количество выдаваемых паспортов нового образца будет, прежде всего, зависеть от желания россиян их получить. Но, согласно прогнозам, их количество на первоначальном этапе будет составлять не менее 100 тысяч Казакова подчеркнула, что выдачу паспортов будут производить на добровольной основе гражданам с 14 лет, не предусмотрен какой-либо приоритетный порядок получения.

Казакова сказала, что люди проявляют интерес к новому виду документа. Об этом, по ее словам, свидетельствуют поступающие обращения, в которых граждане просят сообщить о дате начала выдачи.

Паспорт с электронным носителем информации будет с юридической точки зрения иметь такой же статус, как и действующий бумажный, подчеркнула она.