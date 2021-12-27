НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Электронные паспорта в России начнут выдавать в 2023 году

Источник:
ТАСС
526 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Электронные паспорта в России планируют начать выдавать с января 2023 года, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Сейчас прорабатываются детальные требования к порядку оформления и выдачи электронных паспортов. Этим занимаются МВД, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также «заинтересованные государственные органы» и «иные органы и организации, приводит ТАСС слова Казаковой.

Она отметила, что количество выдаваемых паспортов нового образца будет, прежде всего, зависеть от желания россиян их получить. Но, согласно прогнозам, их количество на первоначальном этапе будет составлять не менее 100 тысяч Казакова подчеркнула, что выдачу паспортов будут производить на добровольной основе гражданам с 14 лет, не предусмотрен какой-либо приоритетный порядок получения.

Казакова сказала, что люди проявляют интерес к новому виду документа. Об этом, по ее словам, свидетельствуют поступающие обращения, в которых граждане просят сообщить о дате начала выдачи.

Паспорт с электронным носителем информации будет с юридической точки зрения иметь такой же статус, как и действующий бумажный, подчеркнула она.

Еще по теме
Инновационный телевизор передаст вкус еды
Как проверить работу пульта смартфоном
Интерактивное ТВ оказалось недооцененным
Комбо-тариф от Ростелекома: как выгодно объединить услуги
смотреть все
Технологии #Гаджеты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мэр Томска Кляйн произнес последнее слово в суде
Хуснуллин поспорил с Шойгу об идее новых сибирских городов
Морозная погода ожидается в Забайкалье
Муж оказался главным подозреваемым в убийстве жены и детей в Канске
Самое популярное
Определен победитель шоу «Звезды в Африке»
Steam запустил грандиозную распродажу игр
Игра Overwatch стала бесплатной
Объявлен победитель 22‑го сезона «Битвы экстрасенсов»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин пообещал самые разные варианты ответов на расширение НАТО
ЦБ возьмет под контроль все денежные переводы людей
Вице-премьер призвал изменить норму алкоголя для водителей
Кадыров пригрозил Украине присоединением к России
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

лачинов

Даже не знаю о чем это. Об уровне демократии, или об уровне культуры?На мой взгляд скорее второе.

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

slavaynin

это смотря как считать,с цирконами или без?

pepelmetal

"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...
Sibnet.Ru