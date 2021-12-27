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Кадыров пригрозил Украине присоединением к России

Источник:
ТАСС
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Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров о возможности присоединения Украины к России в случае продолжения проведения Киевом антироссийской политики.

«Если будет существовать Киев, для Запада будет место, чтобы ставить там своим военные базы и диктовать свои условия нашему государству. Я уверен, наш президент этого не позволит. А мы, пехота, готовы выехать и выполнить приказ, абсолютно без проблем», — приводит ТАСС слова Кадырова, сказанные им на ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что Киев ведет антироссийскую политику. «Украинский проблемный вопрос — это даже не уровень президента, это мой уровень. Если бы мне поручили, я бы давно решил. Или присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы, решил бы вопрос там», — сказал Кадыров.

«Но все-таки есть государственные нормативно-правовые договоренности, что не позволяют принимать такие решения. Но мое убежденное мнение, что если господин Зеленский и его команда будут так вести себя, то Украину давно должны присоединить к нашей стране», — добавил Кадыров, подчеркнув, что высказывает свое личное мнение.

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Топ комментариев

лачинов

Даже не знаю о чем это. Об уровне демократии, или об уровне культуры?На мой взгляд скорее второе.

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

slavaynin

это смотря как считать,с цирконами или без?

pepelmetal

"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...
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