Кадыров пригрозил Украине присоединением к России

Глава Чечни Рамзан Кадыров о возможности присоединения Украины к России в случае продолжения проведения Киевом антироссийской политики.

«Если будет существовать Киев, для Запада будет место, чтобы ставить там своим военные базы и диктовать свои условия нашему государству. Я уверен, наш президент этого не позволит. А мы, пехота, готовы выехать и выполнить приказ, абсолютно без проблем», — приводит ТАСС слова Кадырова, сказанные им на ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что Киев ведет антироссийскую политику. «Украинский проблемный вопрос — это даже не уровень президента, это мой уровень. Если бы мне поручили, я бы давно решил. Или присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы, решил бы вопрос там», — сказал Кадыров.

«Но все-таки есть государственные нормативно-правовые договоренности, что не позволяют принимать такие решения. Но мое убежденное мнение, что если господин Зеленский и его команда будут так вести себя, то Украину давно должны присоединить к нашей стране», — добавил Кадыров, подчеркнув, что высказывает свое личное мнение.