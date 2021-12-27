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Путин пообещал самые разные варианты ответов на расширение НАТО

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Москва в случае отказа Соединенных Штатов и НАТО дать гарантии безопасности России найдет ответ на это, заявил президент Владимир Путин.

«Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал президент России в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Но, как подчеркнул Путин, Россия будет стремиться к достижению позитивных результатов переговоров по этому вопросу. Москва предложила диалог, «чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически». «Мы будем стремиться именно к этому», — добавил Путин.

Как заявил российский лидер на пресс-конференции в четверг, 23 декабря, дальнейшие действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности с США, а от безусловного обеспечения безопасности России «сегодня и на историческую перспективу».

По словам Путина, в этой связи российская сторона «ясно и четко» дала понять, что «дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо». Он посетовал, что это не Россия ставит ракеты рядом с границами США, «это США со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся».

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лачинов

Даже не знаю о чем это. Об уровне демократии, или об уровне культуры?На мой взгляд скорее второе.

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

slavaynin

это смотря как считать,с цирконами или без?

pepelmetal

"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...
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