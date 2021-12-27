Путин пообещал самые разные варианты ответов на расширение НАТО

Москва в случае отказа Соединенных Штатов и НАТО дать гарантии безопасности России найдет ответ на это, заявил президент Владимир Путин.

«Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал президент России в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Но, как подчеркнул Путин, Россия будет стремиться к достижению позитивных результатов переговоров по этому вопросу. Москва предложила диалог, «чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически». «Мы будем стремиться именно к этому», — добавил Путин.

Как заявил российский лидер на пресс-конференции в четверг, 23 декабря, дальнейшие действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности с США, а от безусловного обеспечения безопасности России «сегодня и на историческую перспективу».

По словам Путина, в этой связи российская сторона «ясно и четко» дала понять, что «дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо». Он посетовал, что это не Россия ставит ракеты рядом с границами США, «это США со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся».