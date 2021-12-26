Определен победитель шоу «Звезды в Африке»

Футболист Вячеслав Малафеев и блогер Юлия Гаврилина сразились в финале шоу «Звезды в Африке» в воскресенье, в последнем испытании исход битвы решили координация и терпение.

Звезды боролись за главный приз — 5 миллионов рублей на помощь животному, которого они выбрали еще перед началом передачи. Малафеев выбрал снежного барса, а Гаврилина — амурского тигра.

В финальном испытании участникам надо было сохранить равновесие, держа при этом в каждой руке по статуэтке с выбранным животным. Победителем должен был стать тот, кто простоит дольше хотя бы с одной фигуркой в руке.

Малафеев и Гаврилина встали, раскинув руки с фигурками. В такой позе долго не простоишь. У них начали затекать руки и ноги.

Сначала одна из фигурок упала с правой руки Гаврилиной, а затем с правой руки Малафеева. А затем вторая фигурка упала у Юли Гаврилиной. В итоге победил Малафеев, но он не сразу закончил испытание, он простоял 16 минут. Потому что под номером 16 он играл в футбол. 5 миллионов рублей отправят на помощь снежным барсам.