Страсти «Битвы экстрасенсов»: демон Толик не признал поражения

Финалист 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» Влад Череватый, заняв второе место после колдуна Максима Левину, категорически не признал поражения. Он не поверил в честность голосования и устроил настоящий скандал, обругав своих конкурентов. Почему демону Толику не досталась рука и справедливы ли итоги «Битвы»?

До финала 22-й «Битвы экстрасенсов» дошли четыре экстрасенса: ясновидящая Линда Хевард-Миллс, любовная ведьма Ольга Якубович, чернокнижник Влад Череватый и колдун Максим Левин.

В начале проекта 25-летний Влад Череватый рассказывал о себе, что он практикующий чернокнижник и слуга дьявола, по ночам работающий на кладбищах. Проходить испытания в «Битве» ему помогал бес-матершинник по прозвищу Толик, который вселялся в него и превращал в одержимого колдуна.

Его главный конкурент — Максим Левин — заявлял о своем даре чуть скромнее. По словам Левина, он чуть не погиб пять раз и обратился к колдунье. С ее помощью понял, что что должен принять свою новую миссию и стать наследником традиции его предков, которые были деревенскими ведунами.

На протяжении всего сезона было очевидно, что любимчиками телезрителей станут Левин и Череватый. При том, что они полные противоположности. Левин — спокойный и уравновешенный, желающим всем добра. Череватый — экспрессивный и дерзкий, часто проклинающий участников и наблюдателей проекта.

Скандал на финале «Битвы экстрасенсов»

По традиции финалистов «Битвы» пришли поздравить участники предыдущих сезонов. Все, кто критиковал методы работы Череватого получили порцию ругательств от чернокнижника. Он не стеснялся в выражениях и проклятиях.

Когда ведущий Марат Башаров объявил результаты зрительского голосования, Влад Череватый был шокирован. Левину досталась победа с 45,5% голосов, а он занял второе место с 31,5%.

«Ничего не хочу говорить. Просто не хочу комментировать», — сказал Череватый на церемонии вручения награды, показывая свое несогласие со случившимся. Позднее, когда экстрасенсы вышли к поклонникам, чернокнижник уединился с Башаровым и возмущенно сказал: «Я никогда в жизни в это не поверю, что 45% и 31%. Фигня это все».

Настоящий победитель — демон Толик?

Разница в 14% между первым и вторым местами не такая большая в сравнении с предыдущими финалами, где участвовали яркие персонажи. Например, в сезонах с Александром Шепсом и Олегом Шепсом разрыв в процентах составлял не меньше 50%.

В комментариях под публикацией с финала «Битвы» в Instagram поклонники проекта не приняли чью-то сторону, а также, как и в голосовании, разделились на защитников Левина и Череватого. При этом многие соглашались, что победа колдуну досталась заслуженно.

Если вспомнить победителей других сезонов шоу, то образ главного экстрасенса всегда один. Это зрелый человек с благородными побуждениями. Максим Левин, в отличии от Череватого, полностью соответствует этому описанию.

Стать победителем «Битвы экстрасенсов» Владу Череватому вероятнее всего помешал демон Толик, который от лица чернокнижника оскорблял соперников, выпрашивал деньги на выпивку от героев проекта и запугивал ведущих испытаний проклятиями.