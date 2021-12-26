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Началось серийное производство танка Т‑14 «Армата»

Источник:
«Россия 1»
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0

Первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что госкорпорация запускает серийное производство нового танка Т-14 «Армата».

«Среди основных, я бы сказал мощных или прорывных проектов по поставкам Минобороны можем отметить (...) наш новый танк Т-14, о котором уже все в мире говорят, мы запускаем его в серийное производство», — сказал Артяков в интервью телеканалу «Россия 1».

Он также отметил, что основная задача «Ростеха» — не подвести нашего заказчика — Министерство обороны РФ. «На сегодняшний день мы приходим к цифре стопроцентного исполнения гособоронзаказа, что очень редко случалось в прошлые периоды», — добавил он.

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Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в Вооруженные силы РФ до конца 2021 года поступят 20 танков Т-14 «Армата».

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Мощность двигателя танка составляет 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе — 75-80 километров в час, а запас хода — 500 километров. Главное оружие танка — 125-миллиметровая пушка 2А82.

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Оборона #Оружие #ОПК
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