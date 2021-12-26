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Канатоходец сорвался с высоты в тюменском цирке. ВИДЕО

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Кадр из видео

Эквилибрист, выступавший в тюменском цирке, сорвался с каната во время представления и упал на арену на глазах у зрителей.

Братья Махмуд и Нурсултан Суанбековы выполняли трюки на канате на премьере новогоднего шоу «Звездный круиз» в субботу. На кадрах видно, как акробаты передвигаются по канату, Махмуд внезапно теряет равновесие и падает. Его брат остается висеть на страховочном тросе.

«С артистом-канатоходцем Махмудом Суанбековым все в порядке! Переломов нет. Все хорошо!» — приводит РИА Новости заявление цирка.

В региональном департаменте здравоохранения пояснили, что бригада медиков осмотрела артиста, оказала первую помощь и доставила его в ОКБ №2.

«Пациенту оказали всю необходимую помощь в условиях приёмного отделения по поводу ушибов обеих стоп и суставов левой руки. Показаний для госпитализации нет, рекомендовано амбулаторное лечение», — сообщили в департаменте здравоохранения.

Жанр, в котором работает семья Суанбековых, считается одним из самых сложных. Акробаты выступают под куполом без лонжи, так как некоторые элементы, по их словам, со страховкой выполнить невозможно.

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