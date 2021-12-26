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Более трети россиян признались в нелюбви к корпоративам

Источник:
ТАСС
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Фото: Original uploader was Mushin at en.wikipedia

Более трети россиян признались в нелюбви к корпоративным мероприятиям, в том числе новогодним корпоративам, говорится в исследовании сервиса Superjob.

По данным сервиса, 39% россиян не любят новогодние корпоративные мероприятия. Среди тех, кому идея корпоратива по душе, к любому формату новогоднего корпоратива готовы 13% опрошенных. При этом 12% лучшим вариантом назвали вечер в кафе или ресторане.

Отметить Новый год с коллегами, участвуя в тимбилдинге или квесте, хотели бы 6% опрошенных, за городом на природе — 5%. От фуршета в офисе не отказались бы 4% респондентов, от вечеринки и танцев в клубе — 3%, приводит ТАСС результаты исследования.

Активно отдохнуть или заняться спортом с коллегами не против 2% россиян. По 1% респондентов лучшим форматом корпоратива назвали культурное мероприятие, выезд в другой город или за рубеж. Еще 1% лучшим вариантом назвал онлайн-корпоратив, в этом году дистанционное празднование организуют 2% работодателей.

Нестандартные варианты проведения корпоратива, среди которых посещение спа, безалкогольные и стилизованные вечеринки и выезд на охоту, предложили 6% респондентов.

Женщинам больше нравятся праздники, практически все форматы корпоративов они называли чаще мужчин, которые в свою очередь значительно чаще признавались, что проводы старого года в кругу коллег не вызывают у них энтузиазма.

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