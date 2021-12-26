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Генсек НАТО пригласил Россию на переговоры 12 января

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил созвать заседание Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января, сообщают источники в альянсе.

НАТО контактирует с Россией по данному вопросу. Альянс предложил России провести заседание Совета Россия — НАТО в начале 2022 года, чтобы обсудить ситуацию на Украине, приводит ТАСС информацию источников, опубликованную в западных СМИ.

При этом отмечается, что НАТО никогда не пойдет на компромисс с Россией о праве Украины «выбирать свой путь» и претендовать на вступление в альянс, а также о праве государств НАТО защищать остальные страны альянса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что в Москве получили предложение из Брюсселя о созыве Совета Россия — НАТО для обсуждения ситуации на Украине. По ее словам, сейчас это предложение рассматривается в практическом плане.

Захарова подтвердила готовность России к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности России, исключающих дальнейшее расширение альянса на восток и размещение ударных систем вооружений в непосредственной близости от российских границ.

МИД России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО. Президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что Россия в целом пока отмечает положительную реакцию на свои предложения по гарантиям безопасности.

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