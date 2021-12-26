Режим «черного неба» объявили в Красноярске

Режим «черного неба» или неблагоприятных метеоусловий (НМУ), объявлен в Красноярске с 25 по 27 декабря, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«До 19.00 (по местному времени) 27 декабря 2021 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

В 2021 году режим «черного неба» в Красноярске вводился в 13-й раз. Источником смога становятся выхлопные газы и выбросы предприятий. В безветренную погоду они скапливаются в воздухе Красноярска. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.

При режиме НМУ предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.