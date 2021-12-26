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Валиева стала чемпионкой России с рекордным результатом

Источник:
ТАСС
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Фото: © Федерация фигурного катания на коньках России

Камила Валиева стала чемпионкой России одиночном катании, показав результаты выше мирового рекорда в произвольной программе и по общей сумме баллов.

Победительница по сумме короткой и произвольной программ набрала 283,48 (90,38+193,10) балла. Второе место заняла Александра Трусова (248,65; 74,21+174,44), третьей стала Анна Щербакова (239,56; 81,46+158,10).

«Все катались потрясающе. Саша Трусова сумела показать, на что она способна. Камила одержала безоговорочную победу. Аня [Щербакова] —прекрасная фигуристка, она чемпионка мира, о чем тут говорить?» — сказала ТАСС заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Валиева показала результат выше мирового рекорда. Новое достижение не будет официально зарегистрировано, так как Международный союз конькобежцев (ISU) фиксирует только рекорды, установленные на соревнованиях под своей эгидой.

Официальные мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по общей сумме баллов (272,71; 90,38+185,29) принадлежат Валиевой и были установлены на этапе Гран-при в Сочи в конце ноября нынешнего года.

Все три призера тренируются у Этери Тутберидзе. Валиевой 15 лет, она чемпионка мира среди юниорок. Фигуристка стала победительницей этапов Гран-при в Канаде и России. Трусовой 17 лет, она бронзовый призер чемпионата мира 2021 года. Щербаковой 17 лет, она действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.

Две лучшие фигуристки чемпионата России завоевали право выступить на Олимпийских играх. Обладательница третьей путевки будет определена решением тренерского совета.

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