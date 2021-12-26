НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Раскрыты подробности разговора Путина и Лукашенко

Источник:
Sibnet.ru
203 3
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили сотрудничество в оборонной сфере, сообщил белорусский telegram-канал «Пул Первого».

«Президенты обсудили программу мероприятий в Санкт-Петербурге, а также актуальные темы сотрудничества Белоруссии и России, в частности в оборонной сфере», — говорится в сообщении.

Лукашенко планирует 28 декабря приехать в Петербург для участия в неформальном саммите СНГ, а на следующий день запланированы двусторонние переговоры с Путиным.

Северную столицу посетят также президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Участники неформального саммита подведут итоги председательства Белоруссии, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.

Еще по теме
Путин и Лукашенко обсудят военное сотрудничество
Американский военный унизил Байдена в прямом эфире
Попытка Зеленского связаться с Путиным провалилась
Депутат Рады предупредил о риске раздела Украины тремя странами
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Смертельное ДТП произошло на Алтае
Бурятия сняла режим ЧС регионального значения
Второй за неделю гипермаркет «Лента» загорелся в Томске
Забайкалье получит деньги на улучшение инфраструктуры
Самое популярное
Названы десять худших игр 2021 года
Путин заявил, что России больше некуда отступать
Steam запустил грандиозную распродажу игр
Госдума окончательно отменила техосмотр
Обсуждение (3)
Картина дня
Раскрыты подробности разговора Путина и Лукашенко
Американский военный унизил Байдена в прямом эфире
Космический телескоп James Webb вывели на орбиту
Валиева стала чемпионкой России с рекордным результатом
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Drronum

Такая молодая, а уже скоро как у Брежнева вся грудь в медалях будет - молодец!

Alhazred

Ты как всегда в мире своих бредовых представлений. Горбачев - диктатор? Я тебя умоляю... А уж про шушеру...

Uynachalnica

Хорошо, когда папа у Васи силен в математике...

Muzykant

Паразитам всегда хорошо живётся.
Sibnet.Ru