Раскрыты подробности разговора Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили сотрудничество в оборонной сфере, сообщил белорусский telegram-канал «Пул Первого».

«Президенты обсудили программу мероприятий в Санкт-Петербурге, а также актуальные темы сотрудничества Белоруссии и России, в частности в оборонной сфере», — говорится в сообщении.

Лукашенко планирует 28 декабря приехать в Петербург для участия в неформальном саммите СНГ, а на следующий день запланированы двусторонние переговоры с Путиным.

Северную столицу посетят также президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Участники неформального саммита подведут итоги председательства Белоруссии, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.