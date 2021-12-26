Милохина и Медведеву заставили целоваться для «Ледникового периода»

Участники «Ледникового периода» тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева рассказали о страстном поцелуе, видео которого попало в Сеть до эфира проекта.

«Нас держат в плену. Илья Авербух держал в плену пока не кончился проект», — сказал Милохин в эфире «Вечернего Урганта», куда пришел с Медведевой.

Участники «Ледникового периода» признались, что все поцелуи на проекте лишь часть шоу и их образов. Поцелуй в финале проекта, который выйдет в эфир только 2 января, пара не репетировала. Но он был задуман по сценарию.

Пара Милохина и Медведеовой стала одной из самых трогательных у зрителей и жюри «Ледникового периода». После молодые люди также проводили много времени вместе из-за чего пошли слухи об их романе. Поцелуй в финале шоу лишь подогрел интерес к их отношениям, но, судя по всему, это лишь постановка.